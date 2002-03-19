Лужнов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения29.02.1952
Дата смерти19.03.2002
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1952
Бракосочетание
14.09.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1980
Дочь: Илясова Терехова Софья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.03.2002