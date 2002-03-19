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Лужнов Алексей Петрович

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Место рождения

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

29.02.1952

Дата смерти

19.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1980 г.р.
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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1952

Отец: Лужнов Пётр Андреевич

Мать: Лужнова Валентина Васильевна

Серебряки, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
14.09.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.04.1980

Дочь: Илясова Терехова Софья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.01.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
19.03.2002
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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