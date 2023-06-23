Огородов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОгородов Александр

Огородов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Огородова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огородов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Огородова Галина

Рождение ребёнка
30.12.1980

Дочь: Соловьева Юлия Александровна

Мать ребёнка: Огородова Галина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.