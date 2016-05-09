Земуляев Тимофей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.05.2016
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Земуляев Александр Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земуляев Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Земуляев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.05.2016
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край