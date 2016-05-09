Земуляев Тимофей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земуляев Тимофей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.05.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Земуляев Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земуляев Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Земуляев Дмитрий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.05.2016
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

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