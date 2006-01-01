Негодяев Николай
Место рождениядер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Дата рождения1931
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Негодяев Василий
Мать: Негодяева Татьяна
дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
07.11.1957
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Негодяева Софья(Пятилетка)
Талас
Рождение ребёнка
01.05.?
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Негодяева Софья(Пятилетка)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Негодяев Евгений
Мать ребёнка: Негодяева Софья(Пятилетка)
Смерть
2006