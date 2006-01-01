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Негодяев Николай

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Место рождения

дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.

Дата рождения

1931

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Негодяев Василий

Мать: Негодяева Татьяна

дер.Грачёвка Ореннбургской(Чкаловской)обл.
Рождение ребёнка
07.11.1957

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Негодяева Софья(Пятилетка)

Талас
Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Негодяева Софья(Пятилетка)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Негодяев Евгений

Мать ребёнка: Негодяева Софья(Пятилетка)

Смерть
2006
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