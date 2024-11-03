Салтыков Алексей Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтыкова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1922
Сын: Салтыков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1923
Дочь: (Салтыкова) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Петровна
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область