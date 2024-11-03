Салтыков Алексей Матвеевич 1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Салтыков Алексей Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Салтыков Матвей Алексеевич

Мать: Салтыкова (Михайлова) Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Марфа Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1922

Сын: Салтыков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Петровна

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.08.1923

Дочь: (Салтыкова) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Петровна

Торговцево, Дмитровский, Московская область
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Жестылево, Дмитровский, Московская область

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