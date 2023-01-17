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Кореньков Исай Александрович

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Место рождения

Иловская, Зырянская волость, Мариинский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кореньков Александр Васильевич

Мать: Коренькова Анастасия Никифоровна

Иловская, Зырянская волость, Мариинский уезд
Смерть
Неизвестно
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