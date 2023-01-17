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Кореньков Исай Александрович
Кореньков Исай Александрович
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Место рождения
Иловская
, Зырянская волость, Мариинский уезд
Дата рождения
1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кореньков Александр Васильевич
Мать
Коренькова Анастасия Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец:
Кореньков Александр Васильевич
Мать:
Коренькова Анастасия Никифоровна
Иловская
, Зырянская волость, Мариинский уезд
Смерть
Неизвестно
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