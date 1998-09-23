Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1920
Дата смерти23.09.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1920
Рождение ребёнка
22.07.1940
Дочь: Панычева Галина Фёдоровна
Отец ребёнка: Панычев Фёдор Антонович
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1998
Шилинка, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край