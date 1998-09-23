Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панычева (Артамохина) Александра Георгиевна

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Место рождения

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

06.05.1920

Дата смерти

23.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1920

Отец: Артамохин Георгий Иванович

Мать: Артамохина Вера Фёдоровна

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.07.1940

Дочь: Панычева Галина Фёдоровна

Отец ребёнка: Панычев Фёдор Антонович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панычев Фёдор Антонович

Смерть
23.09.1998
Шилинка, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
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