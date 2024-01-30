Артемов Анна Еремеева
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.
Сын: Артемов Петр Филатов
Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: Артемова Елена Филатова
Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов
Смерть
Неизвестно