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Артемов Анна Еремеева

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемов Филат Артемов

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1834 ст.

Сын: Артемов Петр Филатов

Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: Артемова Елена Филатова

Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Артемова Ананий Филатов

Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Артемова Николай Филатов

Отец ребёнка: Артемов Филат Артемов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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