Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюменцов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
14.09.1848 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1850 ст.
Дочь: (Полякова) Феодосия Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.03.1859 ст.
Дочь: (Полякова) Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.04.1861 ст.
Дочь: (Полякова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно