Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Тюменцова) Ефросинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюменцов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
14.09.1848 ст.

Муж: Поляков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.05.1850 ст.

Дочь: (Полякова) Феодосия Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.03.1859 ст.

Дочь: (Полякова) Дарья Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.04.1861 ст.

Дочь: (Полякова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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