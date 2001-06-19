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Широков Виктор Иннокентьевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

22.07.1936

Дата смерти

19.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
29.12.1959

Дочь: Широкова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Латышева Галина Матвеевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.02.1968

Сын: Широков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Латышева Галина Матвеевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Галина Матвеевна

Смерть
19.06.2001
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