Широков Виктор Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения22.07.1936
Дата смерти19.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1959
Дочь: Широкова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Латышева Галина Матвеевна
Рождение ребёнка
23.02.1968
Сын: Широков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Латышева Галина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.2001