Наумова Лукерья (Гликерья) Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Лукерья (Гликерья) Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

21.07.1884

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Григорий Наумович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Наумова Федора Григорьевна

Отец ребёнка: Наумов Григорий Наумович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Малышева (Наумова) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Наумов Григорий Наумович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
21.07.1884
Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
От сыпного тифа

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