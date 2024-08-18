Наумова Лукерья (Гликерья) Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти21.07.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Наумова Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Наумов Григорий Наумович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Малышева (Наумова) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Наумов Григорий Наумович
Смерть
21.07.1884
От сыпного тифа