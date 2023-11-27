Кочетков Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1955
Сын: Кочетков Михаил Викторович
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетков Владимир Викторович
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Михайловна
Смерть
Неизвестно