Кочетков Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетков Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1955

Сын: Кочетков Михаил Викторович

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетков Владимир Викторович

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Кочеткова Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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