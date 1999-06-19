Корытова (Большакова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова (Большакова) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1931

Сын: Корытов Борис

Отец ребёнка: Корытов Петр

Рождение ребёнка
05.02.1933

Сын: Корытов Владимир

Отец ребёнка: Корытов Петр

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Корытов Юрий

Отец ребёнка: Корытов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лейкин Лев

Смерть
Неизвестно
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