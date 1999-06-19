Корытова (Большакова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1931
Сын: Корытов Борис
Отец ребёнка: Корытов Петр
Рождение ребёнка
05.02.1933
Сын: Корытов Владимир
Отец ребёнка: Корытов Петр
Рождение ребёнка
04.11.1937
Сын: Корытов Юрий
Отец ребёнка: Корытов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лейкин Лев
Смерть
Неизвестно