Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна 13.12.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Место рождения

Сидорова

Дата рождения

13.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1892

Отец: Софронов Потап Егорович

Мать: (Софронова) Дарья Ипатиевна

Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кудымова) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Кудымов Степан Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1924

Дочь: (Останина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Кудымов Степан Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кудымов Прокопий Степанович

Отец ребёнка: Кудымов Степан Иванович

Конина
Смерть
Неизвестно

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