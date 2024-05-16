Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна
Место рожденияСидорова
Дата рождения13.12.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1892
Сидорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кудымова) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Кудымов Степан Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1924
Дочь: (Останина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Кудымов Степан Иванович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кудымов Прокопий Степанович
Отец ребёнка: Кудымов Степан Иванович
Конина
Смерть
Неизвестно