Бурлаков Григорий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБурлаков Григорий Гаврилович

Бурлаков Григорий Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Слободчукова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Бурлакова Полина Поликарповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бурлакова Полина Поликарповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close