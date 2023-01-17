Касьянова Авдотья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Авдотья Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Касьянов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Касьянов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
23.08.1873

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Касьянов Василий Сергеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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