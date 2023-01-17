Касьянова Авдотья Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Касьянов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Касьянов Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
23.08.1873
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Касьянов Василий Сергеевич
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область