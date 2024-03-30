Никишина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Мать: Дуня
Рождение ребёнка
01.09.1914
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Никишин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Жедрино, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.08.1927
Дочь: Горшенина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Лёля Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Жедрино, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945