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Никишина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: Дуня

Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Никишин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Никишин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Жедрино, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.08.1927

Дочь: Горшенина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Жедринка, Петровский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Лёля Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Жедрино, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Никишин Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никишин Иван Семенович

Смерть
1945
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