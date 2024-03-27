Аминов Хасан
Место рожденияд. Халикеево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Амин
Мать: скрыто настройками приватности
д. Халикеево
Рождение ребёнка
1862
Сын: Аминев Хабибрахман Указной Мулла Хасанович
д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Аминов Губайдулла Хасанович
д.Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1870
Сын: Аминов Абдулла Указной Мулла Хасанович
Деревня Халикеево, Карагушевская волость, Стерлитамакский уезд, Уфимская губерния
Смерть
Неизвестно
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Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
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