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Левин Николай Осипович

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Место рождения

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Левин Осип Михайлович

Мать: Левина Екатерина Николаевна

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Военная служба
06.01.1943
Род войск: 127 гвардейский стрелковый полк 42 стрелковой дивизии Воинское звание: рядовой, стрелок
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левин Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина Зоя Николаевна

Смерть
Неизвестно
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