Левин Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Левин Осип Михайлович
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Военная служба
06.01.1943
Род войск: 127 гвардейский стрелковый полк 42 стрелковой дивизии Воинское звание: рядовой, стрелок
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левин Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левина Зоя Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Левина Зоя Николаевна
Смерть
Неизвестно