Дремина (Дремина) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина (Дремина) Анастасия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Николай

Тардавка, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Николай

Смерть
Неизвестно
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