Сенников Василий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1959
Дата смерти16.02.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959
Бракосочетание
26.01.1979
Жена: Шевелёва Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
19.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шевелёва Ольга Юрьевна
Рождение ребёнка
02.04.1987
Дочь: Сенникова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Шевелёва Ольга Юрьевна
Смерть
16.02.2008