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Сенников Василий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1959

Дата смерти

16.02.2008

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1987 г.р.

Добавил:

OS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1959

Отец: Сенников Анатолий Васильевич

Мать: Королёва Зоя Михайловна

Бракосочетание
26.01.1979

Жена: Шевелёва Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
19.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шевелёва Ольга Юрьевна

Рождение ребёнка
02.04.1987

Дочь: Сенникова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Шевелёва Ольга Юрьевна

Смерть
16.02.2008
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