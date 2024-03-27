Шаюков Зуфар Махмутович
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Шаюков (шейхлисламов)(жалюков) Махмуд
Мать: Марьям
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Военная награда
Неизвестно
Шаюков Зуфер Махмутович. Орден Отечественной войны I степени __.__.1925 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. Кр. Остров. Юбилейная картотека
Военная награда
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1108508039/
Шаюков Зуфар Махмутович Сержант __.__.1925 Горьковская обл., Петряксинский р-н, д. К.-Остров. Сводная картотека Перечень наград 06.11.1947 Медаль «За боевые заслуги»
Смерть
Неизвестно