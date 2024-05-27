(Стафеева) Анна Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стафеева) Анна Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов

Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Стафеев Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Стафеева) Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Стафеев Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов

Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Стафеева) Иулиания Стефанова

Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов

Рождение ребёнка
25.03.1827

Сын: Стафеев Евфимий Стефанов

Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов

Смерть
Неизвестно

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