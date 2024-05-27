(Стафеева) Анна Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Огневское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Стафеева) Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Стафеева) Иулиания Стефанова
Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов
Рождение ребёнка
25.03.1827
Отец ребёнка: Стафеев Стефан Стефан/ Степан Филатов
Смерть
Неизвестно