Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1747 и 1755
Дата смертиМежду 1811 и 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1773
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Алексеевич
Бракосочетание
25.04.1771 ст.
Муж: Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778
Сын: Алексей Ильич
Отец ребёнка: Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Дочь: Василиса (Васса) Ильинична
Отец ребёнка: Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1780
Сын: Андрей Ильич
Отец ребёнка: Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Борис Ильич
Отец ребёнка: Илья Алексеевич
Смерть
Между 1811 и 1825