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Ирина Васильевна

Место рождения

Парфеново, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1747 и 1755

Дата смерти

Между 1811 и 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1750 и 1755 г.р.

Дети

Между 1768 и 1773 г.р.
Около 1774 г.р.
Между 1775 и 1778 г.р.
Между 1775 и 1776 г.р.
Между 1777 и 1780 г.р.
Около 1783 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Парфеново, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1768 и 1773

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
25.04.1771 ст.

Муж: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1778

Сын: Алексей Ильич

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Дочь: Василиса (Васса) Ильинична

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1780

Сын: Андрей Ильич

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Борис Ильич

Отец ребёнка: Илья Алексеевич

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1811 и 1825
Копытово, Шуйский район, Северный край

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