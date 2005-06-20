Курбанова (Сибагатуллина) Фания Касимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанова (Сибагатуллина) Фания Касимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1930

Дата смерти

20.06.2005

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1930

Отец: Сибагатуллин Касим Сибгатуллович

Мать: Сибагатуллина Муслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курбанов Газизьян Назирович

Ростов-на-Дону
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбанов Газизьян Назирович

Смерть
20.06.2005
Большая Ока, Башкортостан, Россия
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