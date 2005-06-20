Курбанова (Сибагатуллина) Фания Касимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1930
Дата смерти20.06.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курбанов Газизьян Назирович
Ростов-на-Дону
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.2005
Большая Ока, Башкортостан, Россия