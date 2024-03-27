Бадриниса Субханкул Кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Субханкул Адылшин №80-102
Рождение ребёнка
21.08.1871
Сын: Мингазетдин Катай Хуснетдин Улы
Отец ребёнка: Хуснетдин Хисаметдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1876
Отец ребёнка: Хуснетдин Хисаметдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хуснетдин Хисаметдин Улы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии