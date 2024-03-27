Бадриниса Субханкул Кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадриниса Субханкул Кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Субханкул Адылшин №80-102

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1871

Сын: Мингазетдин Катай Хуснетдин Улы

Отец ребёнка: Хуснетдин Хисаметдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
02.02.1876

Сын: Афлятун Хуснетдин Улы

Отец ребёнка: Хуснетдин Хисаметдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахимардан Хуснетдин Улы

Отец ребёнка: Хуснетдин Хисаметдин Улы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
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