Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Ряхина Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Романов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Романов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Романов Николай
Смерть
Неизвестно