Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Ряхина Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Романов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Романов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Николай

Смерть
Неизвестно
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