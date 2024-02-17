Архангельская Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти25.05.1848 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Сын: Архангельский Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Архангельский Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Благовидова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Архангельский Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Лентовская-Желомеева-Шигонская Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Архангельский Алексей Кузьмич
Смерть
25.05.1848 ст.
Троицкое, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Холерическим припадком.