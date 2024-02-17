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Архангельская Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

25.05.1848 ст.

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Архангельский Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Архангельский Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Благовидова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Архангельский Алексей Кузьмич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Лентовская-Желомеева-Шигонская Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Архангельский Алексей Кузьмич

Смерть
25.05.1848 ст.
Троицкое, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Холерическим припадком.
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