Жерновкова Наталия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1900
Сын: Жерновков Александр Иоанович
Отец ребёнка: Жерновков Иоан Федорович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно