Мартыненко Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.10.2020

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мартыненко Иван

Мать: не указана

Смерть
28.10.2020
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