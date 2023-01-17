Мурашко Мария Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.12.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Элеонора Васильевна
Отец ребёнка: Мурашко Василий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мурашко Василий Антонович
Смерть
09.12.1943
Витебск, Витебская область