Мурашко Мария Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурашко Мария Брониславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Элеонора Васильевна

Отец ребёнка: Мурашко Василий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурашко Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурашко Вадим Васильевич

Отец ребёнка: Мурашко Василий Антонович

Смерть
09.12.1943
Витебск, Витебская область
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