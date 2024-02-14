Усманов Мунасип
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Бурзянская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Габдерауф Мунасипович
Мать ребёнка: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Усманова) Хадия Мунасиповна
Мать ребёнка: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усманов Нурфаиз Мунасипович
Мать ребёнка: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна
Рождение ребёнка
28.02.1933
Сын: Усманов Рафаиз Мунасипович
Мать ребёнка: Усманова (Акберова) Булякамал Нурыйевна
Смерть
Неизвестно