Бабанова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабанова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Бабанова Устиния Андреевна

Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Бабанова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бабанова Она Же Куницына Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бабанов Он Же Куницын Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабанов Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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