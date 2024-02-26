Бабанова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Бабанова Устиния Андреевна
Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Бабанова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Бабанова Она Же Куницына Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Бабанов Он Же Куницын Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Бабанов Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно