Томский Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973
Отец: Томский Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томский Владимир
Мать ребёнка: Алефтина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алефтина
Рождение ребёнка
02.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Томская (Горбунова) Екатерина