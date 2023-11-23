Томский Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томский Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1973

Отец: Томский Владимир

Мать: Томская (Князькина) Тамара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Томская (Горбунова) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томский Владимир

Мать ребёнка: Алефтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алефтина

Рождение ребёнка
02.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Томская (Горбунова) Екатерина

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