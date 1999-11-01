Назаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1954

Сын: Назаров Александр Иванович

Мать ребёнка: Назарова Антонина Ивановна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Юрий Иванович

Мать ребёнка: Назарова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Антонина Ивановна

Смерть
?.11.1999
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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