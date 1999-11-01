Назаров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1954
Сын: Назаров Александр Иванович
Мать ребёнка: Назарова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Назарова Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1999