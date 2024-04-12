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Лунев Тарас Мартемьянов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Лунев Мартемьян Савельев

Мать: Авдотья (Евдокия) Никитина

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Арина (Ирина) Тарасова

Мать ребёнка: Акулина Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Тарасова

Мать ребёнка: Акулина Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Лунев Федор Тарасов

Мать ребёнка: Акулина Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Афанасьева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1782
Тимшино, Егорьевск, Московская область
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