Лунев Тарас Мартемьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Арина (Ирина) Тарасова
Мать ребёнка: Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Тарасова
Мать ребёнка: Акулина Афанасьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Лунев Федор Тарасов
Мать ребёнка: Акулина Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Афанасьева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782