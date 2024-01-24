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Женский

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Мать

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Дети

Добавил:

ВБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1913

Дочь: Трифонова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: ?

Борщевня, Аннинская волость, Покровский уезд
Московская обл., Петушинский р-н; Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Борщевня
Рождение ребёнка
24.11.1915

Сын: Воронин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: ?

Московская обл., Петушинский р-н; Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Борщевня
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