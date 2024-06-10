Лоскутов Асаф Астафий (Агаф) Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутов Асаф Астафий (Агаф) Лаврентьевич

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

18.11.1830 ст.

Дата смерти

После 1891

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1830 ст.

Отец: Лоскутов Лаврентий Васильевич

Мать: Лоскутова (Зуева) Ирина Яковлевна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова сын Агаф. Восприемник: того же починка крестьянин Петр Фомин Лоскутов. Крещение 21.11.1830 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф.... Показать все
Военная служба
С 1854
поступил в рекруты в 1854 году. В РС 1858. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1241~1242_3
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Лоскутов Петр Асафович Иосафович

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Лоскутов Семен Асафович Иосафович

Мать ребёнка: не указана

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
После 1891
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

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