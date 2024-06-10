Лоскутов Асаф Астафий (Агаф) Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1830 ст.
Дата смертиПосле 1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
18.11.1830 ст.
У крестьянина Лаврентия Васильева Лоскутова сын Агаф. Восприемник: того же починка крестьянин Петр Фомин Лоскутов. Крещение 21.11.1830 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф.... Показать все
Военная служба
С 1854
поступил в рекруты в 1854 году. В РС 1858. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1241~1242_3
Рождение ребёнка
Около 1864
Сын: Лоскутов Петр Асафович Иосафович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Лоскутов Семен Асафович Иосафович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1891