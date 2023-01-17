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Москальская Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1755 и 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

казачья дочка
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Москальский Марко Яковлевич

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Москальская Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Москальский Стефан Яковлевич

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Москальская Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович

Сосница, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Москальский Яков Петрович

Смерть
Неизвестно
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