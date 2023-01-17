Москальская Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
казачья дочка
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Москальский Марко Яковлевич
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Москальская Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Москальский Стефан Яковлевич
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Москальская Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Москальский Яков Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно