Галовизина (Трухнина) КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галовизина (Трухнина) КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Трухнин ГРИГОРИЙ ФЕДУЛОВИЧ

Мать: Трухнина ВАРВАРА КИРИЛЛОВНА

Рождение ребёнка
1958

Сын: Галовизин СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Галовизин ВЛАДИМИР

Рождение ребёнка
1960

Сын: Галовизин АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Отец ребёнка: Галовизин ВЛАДИМИР

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Гладких НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА

Отец ребёнка: Галовизин ВЛАДИМИР

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галовизин ВЛАДИМИР

Смерть
Неизвестно
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