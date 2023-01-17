Галовизина (Трухнина) КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Рождение ребёнка
1958
Сын: Галовизин СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Галовизин ВЛАДИМИР
Рождение ребёнка
1960
Сын: Галовизин АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Отец ребёнка: Галовизин ВЛАДИМИР
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Гладких НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Отец ребёнка: Галовизин ВЛАДИМИР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галовизин ВЛАДИМИР
Смерть
Неизвестно