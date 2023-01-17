Лобушкина (Горшкова) Клавдия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895
Отец: Горшков Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1909
Дочь: Зоя Ирадионовна
Отец ребёнка: Лобушкин Ирадион Фёдорович
Рождение ребёнка
22.11.1911
Дочь: Стефанида Ирадионовна
Отец ребёнка: Лобушкин Ирадион Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно