Кокорев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Василий Александрович

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Место рождения

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

05.05.1817

Дата смерти

04.05.1889

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1817 по 1839
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1850
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.05.1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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