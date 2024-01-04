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Крюков Никифор Сивирьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Крюков Сивериан Иванович

Мать: Крюкова ?

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Крюков ? Никифорович

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
1893

Сын: Крюков Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Крюков Семен Никифорович

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
29.07.1897

Сын: Крюков Евсегний Никифорович

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Крюков ? Никифорович

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Крюков ? Никифорович

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Крюкова ? Никифоровна

Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова

Работа или профессия
Неизвестно
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