Крюков Никифор Сивирьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Крюков Сивериан Иванович
Мать: Крюкова ?
Рождение ребёнка
Около 1886
Рождение ребёнка
1893
Сын: Крюков Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
29.07.1897
Сын: Крюков Евсегний Никифорович
Мать ребёнка: Крюкова Агриппина Емельянова
Рождение ребёнка
Около 1899
Рождение ребёнка
Около 1902
Рождение ребёнка
Около 1904
Рождение ребёнка
Около 1907
Рождение ребёнка
Около 1910
Рождение ребёнка
1911
Работа или профессия
Неизвестно