Букин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1963
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1963
Отец: Букин Виктор
Мать: Букина (Дударева) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2002