Букин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1963

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1934 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1963

Отец: Букин Виктор

Мать: Букина (Дударева) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2002

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