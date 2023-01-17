Манаев семен алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Манаев алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Манаева- Подольская Екатерина Прокопьевна
савиново
Рождение ребёнка
08.05.1922
Мать ребёнка: Манаева- Подольская Екатерина Прокопьевна
Рождение ребёнка
22.09.1929
Дочь: Манаева Ираида Семеновна
Мать ребёнка: Манаева- Подольская Екатерина Прокопьевна
Савиново, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно