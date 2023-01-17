Манаев семен алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев семен алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Манаев алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Манаев Алексей Семенович

Мать ребёнка: Манаева- Подольская Екатерина Прокопьевна

савиново
Рождение ребёнка
08.05.1922

Сын: Манаев георгий семенович

Мать ребёнка: Манаева- Подольская Екатерина Прокопьевна

Рождение ребёнка
22.09.1929

Дочь: Манаева Ираида Семеновна

Мать ребёнка: Манаева- Подольская Екатерина Прокопьевна

Савиново, Зональный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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