Голощапова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1930
Дата смерти05.07.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.01.1954
Дочь: Павлова Наталья Николаева
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
05.07.1992