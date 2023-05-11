Голощапова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапова Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1930

Дата смерти

05.07.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1954 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1954

Дочь: Павлова Наталья Николаева

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
05.07.1992
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