Бебко Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБебко Иван Семенович

Бебко Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

29.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
29.10.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебко Аркадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебко Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бебко Тамара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебко Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.