Бебко Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смерти29.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
29.10.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бебко Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бебко Тамара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана