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Захарова Раиса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1939

Дата смерти

24.03.2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Николай Иванович

Смерть
24.03.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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