Захарова Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1939
Дата смерти24.03.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.2021
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)