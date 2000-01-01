Бунакова Евдокия Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.01.1872
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бунаков Лаврентий Егорович
Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович
29.07.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно