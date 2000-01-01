Бунакова Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунакова Евдокия Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бунаков Игнатий Егорович

Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1872

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Иван Егорович

Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Лаврентий Егорович

Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович

29.07.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бунаков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Бунаков Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунаков Егор Иванович

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