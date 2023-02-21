Анучина (Лыхина) Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1932
Дата смерти21.11.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932
Отец: Лыхин Василий Макарович
Мать: Лыхина Мария Филипповна
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анучин Геннадий Андрианович
Рождение ребёнка
18.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анучин Геннадий Андрианович
Смерть
21.11.1981