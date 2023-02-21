Анучина (Лыхина) Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анучина (Лыхина) Раиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1932

Дата смерти

21.11.1981

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1932

Отец: Лыхин Василий Макарович

Мать: Лыхина Мария Филипповна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анучин Геннадий Андрианович

Рождение ребёнка
18.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анучин Геннадий Андрианович

Смерть
21.11.1981
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